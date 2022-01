Desenvolvedor usa Raspberry Pi para rodar CarPlay num Tesla

Por mais impressionante que sejam os sistemas de infoentretenimento dos veículos da Tesla, com seus monitores enormes e coloridos instalados bem no centro do painel, uma falta é muito sentida pelos donos dos carros da montadora: o suporte ao CarPlay (e ao Android Auto, também).

Mas se a Tesla não dá quaisquer sinais de que mudará de ideia no futuro e alguém quer muito ter o sistema veicular da Apple no seu carro… bom, como diz o ditado, quem quer dá um jeito. E foi exatamente o que fez o desenvolvedor polonês Michał Gapiński, dono de um Tesla Model 3.

Gapiński usou um Raspberry Pi com um build personalizado do Android para atingir seu objetivo. O processo todo é um tanto complicado e envolve o navegador presente no sistema nativo do veículo — é necessário conectar o browser ao Raspberry Pi (que tem, por sua vez, um modem LTE e um ponto de acesso Wi-Fi próprios), o que exige algum conhecimento técnico da coisa.

Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx — Michał Gapiński (@mikegapinski) January 14, 2022

Uma vez conectado, entretanto, o CarPlay já funciona a contento no veículo: é possível conectar-se ao iPhone, usar os botões do volante para comandar a interface e abrir aplicativos como Mapas (Maps) e Apple Music sem quaisquer problemas.

Nem tudo é perfeito, entretanto: segundo Gapiński, a próxima versão do projeto deverá focar em melhorias na conexão Wi-Fi, já que o stream do CarPlay é duas vezes mais suave quando conectado ao seu laptop em vez do sistema do carro.

Segundo o desenvolvedor, o projeto ainda está em suas fases iniciais, mas ele tem planos de lançar sua criação ao público num pacote mais acessível quando tudo estiver devidamente aparado e azeitado. Nada mau, hein?

