★ Fones sem fio HiTune T3, da UGREEN, são baratos e têm ANC

2022 mal começou e já há novidades no mercado de fones de ouvido sem fio! A UGREEN, marca muito conhecida dos brasileiros pelos seus acessórios de alta qualidade, apresenta o HiTune T3, o qual conta com uma série de recursos interessantes para quem gosta de ouvir música em qualquer lugar.

Confira, a seguir, as principais características desse modelo — pois dessa forma você pode avaliar se ele pode ser o seu próximo companheiro das jornadas diárias para o trabalho ou a escola.

Sistema de cancelamento de ruído eficiente

Embora seus novos fones de ouvido sem fio sejam de baixo custo, a UGREEN não abre mão de integrar recursos avançados para oferecer a melhor qualidade de áudio possível.

Sendo assim, o seu sistema de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) é otimizado, de forma que forma você consegue obter o melhor resultado de áudio possível em diferentes cenários — podendo reduzir o som ambiente em até 90%, para uma voz limpa e clara em chamadas.

Isso é possível graças ao trabalho conjunto entre os microfones em ambos os lados e o algoritmo especificamente desenvolvido para reduzir o ruído de fundo, melhorando o áudio da sua voz e reduzindo os ruídos indesejados em tempo real.

Além do modo normal de ANC, os fones possuem, ainda, o Modo Ambiente (ou Modo de Transparência), pelo qual você consegue ouvir de forma equilibrada a música em reprodução e o ambiente externo, o que é algo bem vindo para quem quer evitar acidentes ao seu redor.

Conectividade estável

Com a tecnologia Bluetooth 5.2, os fones HiTune T3 possuem uma maior conectividade com o smartphones, tablets ou outros dispositivos compatíveis com essa especificação — sem falar que a economia de bateria é ainda maior, já que estamos falando de um sistema mais eficiente.

Um som mais rico em detalhes

Os drivers dinâmicos de 10mm dos fones HiTune T3 entregam um áudio mais rico em detalhes de reprodução de agudos, médios e, principalmente, sons graves.

Você vai perceber os diferentes timbres da música de forma mais apurada e profunda, obtendo assim uma experiência de áudio muito mais plena e interessante.

Até 24 horas de música

Os fones HiTune T3 contam com uma autonomia de reprodução de até 7 horas por carga (com o volume em 60%, cancelamento ativo de ruído desligado e reprodução via codec AAC). Se você precisar de uma carga extra, o estojo que acompanha os fones pode oferecer até 24 horas totais de reprodução.

Um simples passo para o emparelhamento

Outra vantagem dos fones HiTune T3 é o sistema de configuração e emparelhamento com smartphones, tablets e outros dispositivos.

Seu processo de configuração é simplificado e, uma vez que você estabelece a conexão dos fones com o telefone, tudo o que você precisa fazer para sincronizar os dois dispositivos é abrir a tampa do estojo. No final do uso, basta guardar os fones no estojo, fechar a tampa, e pronto: os dispositivos estão desconectados.

Mais fácil, impossível.

Design focado no conforto

Os fones HiTune T3 também possuem um design muito familiar para usuários de fones de ouvido sem fio. Logo, nem é preciso detalhar o conforto e eficiência na experiência de áudio que você pode obter com eles.

Mesmo assim, a UGREEN pensou também no conforto dos usuários ao oferecer pelo menos quatro tamanhos de ponta de silicone, permitindo assim que o produto se adapte às diferentes necessidades de usuários.

Ou seja, é um produto pensado e adequado para praticamente qualquer pessoa.

Sistema de interação por toque

Os novos fones HiTune T3 contam com um sistema de interação por toque nas suas hastes. São poucos comandos que o usuário precisa aprender para interagir com o dispositivo de reprodução, o que resulta em uma menor curva de aprendizado.

Qualquer pessoa pode utilizar os fones rapidamente, com poucos minutos estudando esses comandos de toque.

Está esperando o que?

O HiTune T3 é uma interessante alternativa para quem está procurando fones de ouvido sem fio com um preço competitivo, um bom sistema de Cancelamento Ativo de Ruído, boa autonomia de bateria e comandos básicos para ouvir música com qualidade.

Vale a pena considerá-los como a sua próxima opção de fones de ouvido sem fio para o começo de 2022 — especialmente pelo fato que este é um produto que está chegando ao mercado neste exato momento.

