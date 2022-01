Big Game BBB é o jogo oficial de palpites do Big Brother Brasil

Hey, brothers! A casa mais vigiada do Brasil tem sua 22ª edição começando hoje — e o reality acaba de ganhar um novo aplicativo: o Big Game BBB, o qual basicamente se resume em escolher seus participantes preferidos e dar palpites sobre provas, dinâmicas, dramas e eliminações. Seus palpites valem pontos, acumulados até o fim do programa.

A ideia não é exatamente inédita: já tivemos o Opine BBB, em 2010, com uma ideia similar — mas não era um lançamento oficial como o jogo mais recente, da Globo.

Os passos iniciais são bem simples:

Você precisa de uma conta Globo para usar o app — se não tiver uma, não se preocupe, dá pra criar com seu ID Apple (mesmo não sendo assinante Globoplay). Crie um nome de usuário dentro do app. Atenção, preste muita atenção: isso não pode ser alterado depois. Pronto. Agora é só explorar Big Game BBB!

Toda quinta-feira, até às 10h da manhã, você pode escolher 5 participantes — é como escolher um time que você torce e acredita que vai se sair bem nas provas e dinâmicas da semana. Você, que assiste Big Brother, já sabe quais são elas, né?

Você faz suas apostas para Prova do Líder, Prova do Anjo, quem vai para o VIP, etc. Todas essas escolhas terão uma pontuação positiva. Cuidado, porém: outras dinâmicas te farão perder pontos, caso sua equipe seja prejudicada com Monstro, Paredão ou mais votados da casa. Existem alguns palpites que você só pode dar em horários específicos. Então já sabe, é bom manter as notificações ativadas.

Se você está se perguntando o que você ganha no final do programa caso tenha uma colocação alta no jogo… bem, ainda não há uma resposta, e provavelmente nem terá. No vídeo de instruções do aplicativo, a Globo diz “vence quem somar mais pontos até o final do BBB 22”, mas fica ao critério da sua imaginação o que você poderá ganhar. Poderia ser um desconto na assinatura do Globoplay? Poderia. Mas eu diria: nada. Ainda assim estarei presente lá, diariamente. 😛

É importante saber que, na descrição da App Store, é dito que “o aplicativo ainda está em sua versão experimental e, apesar de ser possível jogá-lo, ainda não está completamente desenvolvido”. Então é sempre bom esperar um erro ou travamento aqui e ali, até que o lançamento das próximas versões com alterações e correções.

A estratégia com um “jogo dentro do jogo” é mais que óbvia: além de fazer você se sentir participante de uma competição que envolva o Big Brother, a ideia é fazer você acompanhar cada minuto do programa — seja pela TV ou pelo aplicativo Globoplay —, assim você tem mais oportunidades de conseguir boas pontuações. As definições de gamification foram atualizadas.

O game roda em iPhones, iPads e em MacBooks com chips da Apple. Se você tem um Android, também pode baixá-lo nesse link.