Gurman: headset de AR/VR poderá se chamar “Apple Vision”

Embora o lançamento do headset de realidade aumentada/virtual da Apple pareça estar cada vez mais distante, nunca é tarde para especular o que a empresa tem (ou pode ter) nas mangas — e, na sua newsletter Power On mais recente, o repórter Mark Gurman trouxe mais algumas informações sobre o suposto hardware da Maçã.

Publicidade

Já pensando no provável nome que a Maçã dará ao dispositivo, Gurman diz que é possível imaginar algumas opções — umas mais prováveis do que as outras. São elas: “Apple Vision”, “Apple Reality”, “Apple Sight/iSight”, “Apple Lens” e “Apple Googles”. Desses, Gurman diz que o primeiro é o mais “apropriado”, embora ele ressalte que a empresa possa nomear o dispositivo com base nas suas principais tecnologias, por exemplo: “Apple AR”, “Apple VR”, “Apple XR”, “Apple MR” ou “Apple SR”.

Além disso, o repórter afirma que a Apple discutiu internamente que o headset poderá custar “mais de US$2 mil” — o que vai ao encontro de rumores sobre o dispositivo ser “premium”. De acordo com Gurman, a empresa aparentemente cobrará esse valor por causa de “algumas das tecnologias internas”.

Entre tais tecnologias, Gurman ressalta que o processador do headset seja semelhante ao chip M1 Pro devido à “necessidade de gráficos avançados” — uma vez que o (suposto) foco do dispositivo será jogos e comunicações.

HomePod com bateria?

Comentando a descontinuação do alto-falante Beats Pill+, Gurman também disse que a Apple já trabalhou em um protótipo do HomePod com bateria; no entanto, ele duvida que tal dispositivo veja a luz do dia — mesmo agora que não existe uma opção realmente portátil nem da Apple, nem da Beats.

Expansão do CarKey

Por fim, Gurman também apontou que, o recurso CarKey — o qual permite que iPhone e Apple Watches com chip U1 destravem e deem partida em veículos — terá sua primeira expansão além da BMW. Segundo ele, há informações de que a linha Genesis, da Hyundai, também ganhará suporte ao recurso neste ano.