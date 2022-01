iPhones 13 não suportam cancelamento de ruído em ligações, confirma Apple

Há poucas semanas, comentamos aqui no MacMagazine o aparente sumiço do recurso de Cancelamento de Ruído em chamadas dos iPhones 13, antes encontrado no menu de acessibilidade do iOS em aparelhos anteriores.

Na época, a Apple ainda não havia comentado a questão e acreditava-se se tratar apenas um bug do iOS. No entanto, a empresa agora confirmou que a mudança foi, na verdade, proposital — embora ela não tenha explicado o motivo da remoção.

Segundo o 9to5Mac, a descoberta foi realizada por um usuário que questionou o suporte da Maçã pelo Twitter. Em resposta, o perfil oficial da Apple confirmou que os novos aparelhos de fato não possuem a função, dando a entender, ainda, que ela não deverá ser adicionada no futuro.

Temos uma atualização sobre isso. O cancelamento de ruído do telefone não está disponível nos modelos do iPhone 13, e é por isso que você não vê essa opção nos Ajustes.

O motivo pelo qual a Maçã decidiu remover o recurso é desconhecido, uma vez que a linha iPhone 13 possuiu o mesmo jogo de microfones da geração anterior — que conta com o cancelamento de ruído.

O problema ganhou destaque pela primeira vez após vários usuários relatarem a remoção nos fóruns de suporte da Apple, com as reclamações mais antigas datando ainda de outubro.

Por enquanto, a única maneira de ativar o cancelamento de ruído durante chamadas é indo até a Central de Controle durante as ligações, onde é possível encontrar uma opção que permite isolar a voz do usuário.

