Novo Mac Pro terá chip com mais núcleos do que o M1 Max, diz leaker

A semana começou com muitas informações — ou melhor, rumores — sobre os futuros planos da Apple. E o leaker Dylan (@dylandkt) acaba de adicionar mais combustível às especulações.

Mac Pro

De acordo com Dylan, a transição para o Apple Silicon acabará (como estipulado pela própria Maçã) no fim deste ano com o lançamento de um novo Mac Pro, equipado com um chip que será “uma extensão adicional do M1 além dos núcleos do M1 Max”.

The Apple Silicon transition will end by Q4 of 2022. The Mac Pro will be the last device to be replaced. The Mac Pro’s processor will not be an extension of the M2. The processor of the Mac Pro will instead be a further extension of the M1 beyond the cores of the M1 Max. — Dylan (@dylandkt) January 17, 2022 A transição para o Apple Silicon terminará no quarto trimestre de 2022. O Mac Pro será o último dispositivo a ser substituído. O processador do Mac Pro não será uma extensão do M2. O processador do Mac Pro será uma extensão adicional do M1 além dos núcleos do M1 Max.

Vale notar que há rumores de que a Apple está planejando o lançamento não de um, mas dois Macs Pro este ano — um deles, inclusive, ainda equipado com um chip Intel, enquanto o outro teria Apple Silicon.

MacBook Pro de 14 polegadas

Ainda falando de Macs, Dylan aposta que o MacBook Pro de 13 polegadas com chip M1 será substituído este ano por um novo modelo de 14″ com chip “M2″, mais caro, cujo lançamento poderá ocorrer no segundo semestre — ele terá um design semelhante ao dos modelos de 14″ e 16” atuais.

The currently available M1 MacBook Pro 13 will be replaced with a MacBook Pro 14 with an M2 chip in the 2H of 2022. It will receive a slight price increase over the previous generation. Alongside this release time frame, we will receive the redesigned M2 MacBook (Air). — Dylan (@dylandkt) January 17, 2022 O MacBook Pro de 13″ com M1 atualmente disponível será substituído por um MacBook Pro de 14″ com chip M2 no segundo semestre de 2022. Ele receberá um pequeno aumento de preço em relação à geração anterior. Juntamente com este prazo de lançamento, receberemos o redesenhado M2 MacBook (Air).

O leaker não especificou qual será a natureza deste MacBook Pro de 14″ com chip “M2″, mas pela primeira frase do tweet, poderia se imaginar que o modelo chegará para ocupar uma posição de entrada na família dos MacBooks Pro — talvez um pouco mais caro do que o atual modelo de 13″, mas ainda assim abaixo dos US$2.000 iniciais pedidos pelo MBP de 14” com chip M1 Max.

Além do MacBook Pro com chip “M2”, a Apple também anunciará o novo MacBook Air equipado com o mesmo processador, segundo ele.

Novo iPad

Por fim, o leaker afirmou que a 10ª geração do iPad básico chegará mais para o fim deste ano com 5G, chip A14 Bionic, Bluetooth 5.0 e suporte para Wi-Fi 6 — o aparelho também manterá o display de 10,2 polegadas e o conector Lightning. Segundo Dylan, esse será o último modelo antes de um suposto redesign do iPad, em 2023.

The iPad 10th Generation is coming out towards the end of this year with 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, A14 processor, 10.2 inch display, and the lightening connector. This will be the last model before a redesign is to take place in 2023. — Dylan (@dylandkt) January 17, 2022 A 10ª geração do iPad será lançada no final deste ano com 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, processador A14, tela de 10,2 polegadas e conector Lightning. Esse será o último modelo antes de um redesign ocorrer em 2023.

Haja coração para tantas (possíveis) novidades! Quais são suas apostas?