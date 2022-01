Powerbeats Pro são alvo de processo por bateria “enganosa”

Mais um dia, mais uma nova dor de cabeça para o departamento jurídico de Cupertino. Desta vez, o problema gira em torno dos Powerbeats Pro — ou, mais especificamente, de uma nova ação coletiva que alega um defeito de design nos fones da subsidiária da Apple que os impede de serem carregados corretamente, diminuindo o seu tempo de uso. As informações são do Law360.

A ação coletiva, movida na última quinta-feira na Corte Distrital do Sul de Nova York, afirma que as nove horas de bateria prometidas pela Apple para os fones não são reais — e o principal problema, segundo os reclamantes, está numa falha de design dos Powerbeats Pro que causa um deslocamento frequente dos fones em seu estojo de carregamento, impedindo que a bateria seja corretamente recarregada.

Os advogados de um dos dos autores da ação, Alejandro Vivar, afirmam que o contato entre os fones e o estojo é facilmente perdido, causando um carregamento inconsistente e a perda rápida da carga dos dispositivos. Com isso, segundo o processo, a Apple estaria cometendo fraude ao divulgar um tempo de bateria fora da realidade e não lidar com um problema de projeto do qual, segundo os reclamantes, a empresa já teria consciência.

Segundo a acusação, a alegação de que os Powerbeats Pro são resistentes a água e suor também seria enganosa, uma vez que o contato com o suor do usuário seria uma das causas de corrosão dos contatos de recarga, atrapalhando ainda mais a questão da bateria.

Os consumidores afetados pedem, no processo, a compensação pelas informações enganosas e o pagamento de danos, cujo valor não foi especificado. Caso a corte reconheça o mérito do processo como ação coletiva, consumidores de vários estados dos Estados Unidos — Nova York, Geórgia, Michigan, Montana, entre outros — poderão entrar como partes interessadas e receber o pagamento determinado pela justiça, caso a Apple saia derrotada.

A Maçã, claro, não se pronunciou sobre o assunto, mas vamos acompanhar os próximos passos dessa história. Algum dono dos Powerbeats Pro já notou esse problema?

