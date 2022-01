Promoções na App Store: Bird Alone, Teslagrad, Earth 3D e mais!

Para esta segunda-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Torne-se o melhor amigo do pássaro mais solitário do mundo em Bird Alone, desenvolvido por George Batchelor e nosso destaque do dia.

Converse sobre a vida, crie música, desenhe quadros e escreva poemas. Veja sua amizade florescer conforme envelhecem juntos.

Comece cada dia respondendo perguntas sobre a vida, existência e demais preocupações que rondam a nossa vida.



Confira um vídeo:

Desenhe, escreva e acompanhe o tempo passando, enquanto sua amizade cresce. Aproveite a oferta! 🦜

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam quase R$95 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS/tvOS

Puzzles.

Utilitário para saúde.

Personalize seu iGadget.

Utilitário para cores.

Jogo de estratégia.

App para macOS

Atlas do mundo.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

