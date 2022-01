Rumor: “iPad Air 5” terá chip A15 Bionic, 5G e Palco Central

Já faz mais de um ano desde que a Apple lançou a quarta geração do iPad Air com o “novo” design — e, pelo visto, estamos cada vez mais próximos de conhecer a próxima versão. Segundo o blog Macotakara [Google Tradutor], a Maçã poderá anunciar a quinta geração do modelo — junto à suposta terceira geração do iPhone SE — em algum momento nos próximos meses.

As novas especulações dão conta de que o “iPad Air 5” contará com especificações semelhantes às da sexta geração do iPad mini, como: chip A15 Bionic, câmera frontal ultra-angular de 12 megapixels com suporte ao recurso Palco Central (Center Stage) e conectividade 5G.

Fora isso, o blog japonês sugere que o novo iPad Air terá o mesmo design geral do modelo atual, incluindo uma câmera traseira de lente única, Touch ID no botão liga/desliga e uma porta USB-C.

Quanto à data de lançamento, as informações de hoje apontam apenas para um lançamento na primavera (do hemisfério norte). O jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, havia informado que a Apple pretende realizar um evento virtual em março ou abril para anunciar o novo iPhone SE — e, segundo o Macotakara o novo iPad Air também está definido para esse evento.

