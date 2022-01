Twitter agora permite denunciar posts enganosos no Brasil

O Twitter anunciou hoje a chegada do recurso, ainda em fase de testes, que permite denunciar posts que contenham informações enganosas no Brasil — o qual havia sido lançado em agosto passado em certos países. A ferramenta permite que usuários apontem desinformações em tweets sobre política, saúde e outros assuntos.

Além do Brasil, também estão inclusos nessa expansão Filipinas e Espanha. Em resposta ao O Globo, a rede diz ter escolhido essas regiões por ser ano de eleições presidenciais tanto em terras tupiniquins quanto no país asiático, o que vai permitir avaliar como a ferramenta será usada durante esse tipo de evento.

Para denunciar um tweet por desinformação, o usuário deve tocar nos três pontinhos localizados no canto superior esquerdo da publicação, selecionar a opção “Denunciar Tweet” e escolher a categoria “As informações são enganosas”. Feito isso, basta especificar o tipo de conteúdo presente no post.

🚨 Você já pode denunciar tweets por “informações enganosas”. É só abrir um Tweet, tocar nos três pontos e escolher a opção.

Lá você pode informar sobre fake news de Política, Saúde ou outra coisa. ✌️

ㅤ#TwitterForGood pic.twitter.com/5oOQyeYxRd — Vinícius Porto (@vinnitec) January 17, 2022

Embora a empresa não tenha citado o caso, é possível que a expansão tenha sido influenciada pela recente campanha #TwitterApoiaFakeNews , a qual ganhou destaque ao alcançar o topo da lista de assuntos mais comentados no Brasil na última semana. O movimento busca cobrar a rede social por uma postura mais dura contra propagadores de desinformação, especialmente durante a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Em nota, o Twitter enfatizou que cerca de 50% de todo o conteúdo que viola os termos de uso da plataforma já é identificado por sistemas automatizados, enquanto o resto fica por conta de sua equipe de monitoramento interna.

A rede ainda não forneceu uma data exata para o lançamento geral do novo recurso, que já aparece disponível para usuários nos países selecionados. No entanto, a empresa deu a entender que deverá continuar expandindo a função no futuro para países que não possuam o inglês como idioma principal antes de torná-la global.