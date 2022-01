Aerial 3.0 ganha screensavers do tvOS 15, nova interface e mais!

Já falamos algumas vezes por aqui sobre o Aerial, um aplicativo para Mac que lhe permite usufruir dos belíssimos vídeos aéreos de descanso de tela da Apple TV em seu computador.

Desde o seu lançamento, em 2015, o Aerial vem constantemente recebendo atualizações com novos recursos e os screensavers mais recentes lançados pela Maçã para a sua set-top box.

O Aerial agora chegou à sua versão 3.0 e, com ela, além de receber suporte ao macOS Monterey, ganhou suporte a todos os vídeos aéreos introduzidos pela Apple no tvOS 15 — incluindo de locais como o Grand Canyon, a Patagônia e o Parque Nacional de Yosemite.

Além dessas novidades, o Aerial 3.0 traz uma interface bem mais simplificada e uma nova seção “Reproduzindo Agora”, que lhe permite selecionar os screensavers que você deseja que sejam reproduzidos de acordo com a localização, hora e fonte.

A nova versão também trouxe melhorias no quesito sobreposição, lhe permitindo adicionar ainda mais informações aos seus protetores de tela, como mais detalhes da previsões do tempo, novos formatos para relógios e datas, e até suporte ao Apple Music/Spotify.

Por fim, a atualização também traz suporte a monitores verticais, opções de velocidades para os vídeos e, ainda, a opção de salvar os vídeos de proteção de tela (os quais podem ser bem grandes) em locais personalizados do seu Mac, como em um SSD externo ou até em uma pasta de rede.

Ah, e caso os 16 vídeos adicionados na última versão do app não sejam suficientes para você, os artistas Josh Michael e Hal Bergman (os quais fizeram a doação de 20 vídeos para o Aerial no ano passado) lançaram novas filmagens de Monterey, Nova York e do sudoeste americano para o app.

O Aerial 3.0 está disponível gratuitamente para macOS pelo GitHub. Eu, particularmente, ainda não conhecia o aplicativo a fundo, mas pretendo começar a utilizá-lo aqui no meu Mac o quanto antes!

via 9to5Mac