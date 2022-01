Apple Pay chega à Armênia com suporte para 6 bancos

Apenas um dia após anunciar a expansão do Apple Pay para a Argentina e o Peru, a Maçã confirmou hoje a chegada de seu serviço de pagamentos contactless a mais um país do leste europeu: a Armênia.

Publicidade

A partir de agora, usuários armênios poderão usar o Apple Pay para realizar pagamentos em estabelecimentos — e lojas virtuais — com sua carteira digital no iPhone, no iPad, no Apple Watch e no Mac (pelo Safari).

Por ora, seis bancos já contam com suporte para o serviço no país já no lançamento. São eles:

Acba Bank OJSC (cartões de crédito Visa e Mastercard);

(cartões de crédito Visa e Mastercard); Ardshinbank CJSC (cartões de crédito e débito Visa e Mastercard);

(cartões de crédito e débito Visa e Mastercard); Ameriabank CJSC (cartões de crédito e débito Visa e Mastercard);

(cartões de crédito e débito Visa e Mastercard); Converse Bank ((cartões de crédito e débito Visa e Mastercard);

((cartões de crédito e débito Visa e Mastercard); Inecobank (cartões de crédito e débito Visa e Mastercard);

(cartões de crédito e débito Visa e Mastercard); Unibank (cartões de crédito e débito Visa).

Այն ի՞նչն է, ի՞նչը: Կանաչ է, կլոր է, ապահով է, հարմար է, արագ է: 🍏😉



Վերջապեեեեեե՜ս Հայաստանում է` https://t.co/A1kEtgxGF1 😍#ApplePay pic.twitter.com/1yDeDYHdYZ — Ameriabank (@AmeriaBankCJSC) January 18, 2022 O que é isso? É verde, redondo, seguro, conveniente, rápido. 🍏😉:

Finalmente, ele está na Armênia #ApplePay

Ճիշտ ես լսել՝ Apple Pay-ը #Հայաստանում_է💚

💳📱 Ինեկոբանկի քարտն #ApplePay-ով քո նոր, ապահով, արագ ու անհպում վճարային միջոցն է:



Չէ՞ որ մենք արժևորում ենք քո ժամանակը…

Իմացի՛ր ավելին` https://t.co/OOmD9ZoKrT#Inecobank #Armenia #applenews #ՃիշտԼսեցիր #ՃիշտԵքԼսել pic.twitter.com/0kDSIdyOvm — Inecobank CJSC (@inecobankAM) January 18, 2022 Você ouviu certo, o Apple Pay está na Armênia!

💳📱 O cartão Inecobank com o seu #ApplePay é o seu novo método de pagamento, seguro, rápido e sem toque.

Afinal, valorizamos o seu tempo…

Dessa forma, a Armênia se junta ao Brasil na lista de regiões suportadas pelo Apple Pay, que cada vez mais se aproxima da marca dos 70 países no total.

Publicidade

O Apple Pay já está disponível em terras tupiniquins desde 2018 e, desde então, cada vez mais bancos têm aderido ao serviço. O mais recente foi o Unicred do Brasil que, hoje mais cedo, anunciou a chegada do suporte ao serviço para os seus cartões Visa.

via iMore