Apple TV+ lança trailer da série de suspense “Ruptura”

“Severance” (ou “Ruptura”, como ficou a sua tradução no Brasil) parece ser uma das séries mais intrigantes do Apple TV+ até o momento. A produção, dirigida pelo ator Ben Stiller (“A Vida Secreta de Walter Mitty”), já ganhou um teaser expondo a sua curiosa premissa — e agora temos um trailer completo para sentirmos um gostinho a mais do que vem por aí.

Como já sabemos, a série girará em torno da Lumon Industries, uma empresa um tanto sinistra, e da vida do funcionário Mark Scout (Adam Scott, de “Parks and Recreation”) — o qual, junto a um grupo de colegas, aceita fazer parte de um experimento inédito: um procedimento cirúrgico que separa completamente sua vida pessoal e empresarial, de forma que ele não é capaz de acessar as memórias do trabalho fora da empresa e vice-versa.

Obviamente, Mark vai descobrindo aos poucos que nem tudo é o que parece e a Lumon Industries tem segredos um pouco mais perigosos do que originalmente se imaginava. Em algum momento, ele precisará confrontar a real a natureza do seu trabalho — e dele mesmo. Vejam o trailer abaixo:

Além de Scott, a série terá ainda os talentos dos vencedores do Oscar Patricia Arquette (reunindo-se com Stiller após “Escape at Dannemora”) e Christopher Walken (“O Franco-Atirador”), além de John Turturro (“The Night Of”), Britt Lower (“High Maintenance”), Zach Cherry (“Succession”), Tramell Tillman (“Hunters”) e muito mais.

Stiller, Scott e Arquette serão produtores, e a série será produzida pela Endeavor Content em parceria com a Apple. A criação fica por conta de Dan Erickson, que também será o roteirista de toda a primeira temporada.

“Ruptura” chegará ao Apple TV+ no dia 18 de fevereiro com seus dois primeiros episódios já disponíveis — os capítulos subsequentes serão liberados semanalmente, como de costume. Promete!

