Apple TV+ recebe 9 indicações a prêmio de visibilidade negra

E a enxurrada de nomeações do Apple TV+ a premiações do cinema continua!

Hoje, o NAACP Image Awards, premiação organizada pela Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (National Association for the Advancement of Colored People) anunciou os indicados ao prêmio — e, dentre elas, temos 9 produções originais do Apple TV+.

A organização, vale notar, é uma das mais importantes quando se trata de direitos civis nos Estados Unidos. Anualmente, ela visa reconhecer as melhores produções audiovisuais com ampla representatividade negra, premiar as histórias focadas no povo afro-americano e apontar avanços e retrocessos na indústria.

Dentre os indicados deste ano, dois atores do Apple TV+ receberam indicações para a categoria Melhor Ator num Longa-Metragem. Foram eles: Denzel Washington, de “A Tragédia de Macbeth” e Mahershala Ali, de “Swan Song”.

Denzel Washington, “A Tragédia de Macbeth” (Apple TV+)

Jonathan Majors, “Vingança & Castigo” (Netflix)

LaKeith Stanfield, “Judas e o Messias Negro” (Warner Bros. Pictures)

Mahershala Ali, “Swan Song” (Apple TV+)

Will Smith, “King Richard: Criando Campeãs” (Warner Bros. Pictures)

O filme “CODA” foi indicado na categoria de Melhor Longa-Metragem Independente.

“American Skin” (Vertical Entertainment)

“Bruised” (Netflix)

“CODA” (Apple TV+)

“Test Pattern” (Kino Lorber)

“The Killing of Kenneth Chamberlain” (RedBird Entertainment)

A animação “Blush” está entre as indicadas na categoria Melhor Filme de Curta-Metragem (animado).

“Blush” (Apple TV+)

“A Sabiá Sabiazinha” (Netflix)

“She Dreams at Sunrise” (Tribeca Studios, Procter & Gamble)

“Twenty Something” (Pixar)

“Us Again” (Disney)

A atriz Octavia Spencer foi indicada a Melhor Atriz numa Série Dramática por seu trabalho em “Truth Be Told”.

Angela Bassett, “9-1-1” (FOX)

Dawn-Lyen Gardner, “Queen Sugar” (OWN: Oprah Winfrey Network)

Octavia Spencer, “Truth Be Told” (Apple TV+)

Queen Latifah, The Equalizer – Sem Misericórdia (CBS)

Rutina Wesley , “Queen Sugar” (OWN: Oprah Winfrey Network)

Já a atriz Alfre Woodard foi indica à categoria de Melhor Atriz Coadjuvante numa Série Dramática por sua atuação em “See”.

Alfre Woodard, “See” (Apple TV+)

Bianca Lawson, “Queen Sugar” (OWN: Oprah Winfrey Network)

Chandra Wilson, “Grey’s Anatomy” (ABC)

Mary J. Blige, “Power Book II: Ghost” (Starz)

Susan Kelechi Watson, “This is Us” (NBC)

A docussérie “1971: O Ano em que a Música Mudou o Mundo” foi indicada à categoria Melhor Documentário (Televisão).

“1971: O Ano em que a Música Mudou o Mundo” (Apple TV+)

“American Masters: How It Feels to Be Free” (PBS)

“Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali” (Netflix)

“High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America” (Netflix)

“Insecure: The End” (HBO)

As escritoras Ashley Nicole Black e Leann Bowen foram indicadas à categoria Melhor Roteiro em uma Série de Comédia por seus trabalhos em “Ted Lasso”.

Ashley Nicole Black, de “Ted Lasso”, por “Faça a coisa mais certa” (Apple TV+)

Issa Rae, de “Insecure”, por “Everything’s Gonna Be, Okay?!” (HBO)

Leann Bowen, de “Ted Lasso”, por “Lavanda” (Apple TV+)

Maya Erskine, de “Pen15”, por “Blue in Green” (Hulu)

Temi Wilkey, de “Sex Education”, por “Episode #3.6” (Netflix)

No final das contas, a Netflix foi a plataforma com mais indicações (52). A cerimônia dos NAACP Image Awards de 2022 ocorrerá no dia 26 de fevereiro, porém sem uma plateia ao vivo devido ao aumento de casos da COVID-19.

No geral, o número de indicações do Apple TV+ à premiação neste ano foi um pouco menor do que no ano passado (11), mas ainda assim todas são muito merecidas. Vale notar, ainda, que na última edição, a Maçã levou o prêmio de Melhor Longa-Metragem Independente por “The Banker”.

A lista completa de indicados por ser conferida aqui. E aí, será que este ano a Maçã levará mais algum?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.