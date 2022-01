Cartões Unicred Visa ganham suporte ao Apple Pay

Após oferecer, em setembro do ano passado, suporte para o Google Play e o Samsung Pay, os cartões Visa da Unicred do Brasil agora também têm suporte ao Apple Pay!

Assim como outros bancos, a Unicred oferece diferentes variantes de cartões Visa — Electron, Classic, Gold, Platinum e Infinite — compatíveis com a carteira digital da Apple.

Unicred Visa agora com Apple Pay! 🤩 Chegou a carteira digital que faltava para facilitar seus pagamentos online e por aproximação, mais praticidade e segurança para quem escolhe cooperar. 📲 pic.twitter.com/oHz9S5whLF — Unicred (@unicredbrasil) January 18, 2022

Aqueles que possuem um cartão Unicred Visa não deverão ter problemas para adicioná-lo ao app Carteira (Wallet): basta tocar no botão de mais (+), no canto superior direito e selecionar “Cartão de Débito ou Crédito”. A partir daí, basta seguir as instruções na tela.

Ótima novidade! 😊

dica do Márcio Corbelli e do Jacone Piucco