Ericsson acusa Apple novamente de violação de patentes

A novela entre a Apple e a Ericsson acaba de ganhar um novo capítulo — no qual a empresa sueca está processando a gigante de Cupertino [PDF] por continuar a usar suas patentes relacionadas ao 3G/4G/5G após o fim do contrato de licenciamento.

De acordo com o IAM, duas ações judiciais foram movidas pela Ericsson — uma no Distrito Oeste do Texas e outra numa jurisdição desconhecida fora dos Estados Unidos — e, juntas, cobrem um total de 12 patentes.

Os processos ocorrem depois que “negociações prolongadas com a Apple não foram concluídas antes que o acordo de licenciamento anterior da empresa expirasse”.

A Apple licenciou pela primeira vez as patentes 2G e 3G Essential da Ericsson em 2008, quando lançou o primeiro iPhone. Em 2015, a Apple e a Ericsson criaram outra licença cruzada global, cobrindo as patentes de ambas as partes relacionadas aos padrões de celular 2G, 3G e 4G.

Embora o processo tenha sido movido só com o fim do prazo de licenciamento das patentes, esse não é o primeiro recurso legal que a Apple ou a Ericsson usaram. Em outubro do ano passado, a Ericsson já havia aberto uma ação contra a Apple alegando que a Maçã estava “resistindo às propostas de licenciamento como parte de uma estratégia global para desvalorizar patentes essenciais e reduzir os pagamentos de royalties“.

Dois meses depois, em dezembro passado, foi vez de a gigante de Cupertino processar a empresa sueca, alegando que a Ericsson usou de “táticas de força” nas negociações de licenciamento de patentes de telecomunicações.

Veremos no que tudo isso dará.

