FIFA Mobile agora tem narração em português, 60fps, gráficos melhorados e mais

Atenção, jogadores do bom e velho FIFA em dispositivos móveis: a Electronic Arts (EA) anunciou hoje novidades bem interessantes para FIFA Mobile, versão do jogo de futebol para celulares e tablets no iOS/iPadOS e no Android.

Entre as adições, uma engine gráfica atualizada trouxe melhorias visuais para o jogo e permite, agora, que jogadores alternem entre quatro ângulos de câmera em tempo real, durante a partida. Os momentos de bola parada, chutes a gol e replays também terão novos modos de visão.

Em dispositivos selecionados, mais recentes e com GPUs mais modernas, também será possível jogar em até 60 quadros por segundo. Jogadores terão, ainda, acesso a novos estádios e novos modos de clima, para você realizar sua partida em basicamente qualquer cenário desejado.

Outra característica há muito presente nos consoles também está se expandindo no universo móvel: com a atualização, FIFA Mobile passa a trazer suporte a narração e comentários automáticos durante o jogo em 11 idiomas, incluindo o português do Brasil. E o som ambiente do estádio também passará a reproduzir novos cânticos, gritos de guerra e músicas das torcidas, além de novos diálogos entre os futebolistas no campo.

Por fim, jogadores terão um controle mais aprofundado de gerenciamento do time em tempo real: você poderá checar as posições em campo, traçar estratégias para jogadas de bola parada e fazer mais substituições — que serão ainda mais importantes, já que o desgaste físico e a habilidade também passarão a afetar o desempenho dos boleiros.

A nova temporada de FIFA Mobile já está disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Boa diversão! ⚽️

