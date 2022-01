iPhone retomou liderança do mercado de smartphones no 4º trimestre

A eterna briga pela supremacia no mercado de smartphones continua, e no período mais recente, a Apple reconquistou a coroa que havia perdido há alguns trimestres. De acordo com a Canalys, que trouxe números globais relativos ao quarto trimestre de 2021, a Maçã ficou com a maior fatia no período entre suas concorrentes.

Mais precisamente, os iPhones tiveram um market share global de 22% no quarto trimestre do ano passado, retomando a liderança que havia escapado nos três períodos anteriores. A Samsung — que até cresceu na comparação ano a ano — ficou bem próxima da Apple, com 20%, enquanto Xiaomi, OPPO e Vivo fecharam o Top 5.

O sucesso da Apple no período, segundo a Canalys, tem tudo a ver com a recepção excelente dos iPhones 13 — a nova linha da Maçã teve uma performance “estelar”, segundo a analista Sanyam Chaurasia, com vendas sem precedentes na China e preços competitivos. A liderança de Cupertino poderia ser ainda maior se a empresa tivesse conseguido produzir mais iPhones, algo que não aconteceu por conta da crise de chips e da escassez de componentes.

Ainda assim, segundo os analistas, a Apple foi uma das empresas menos afetadas pelos problemas globais de fornecimento, justamente por conta do seu poder de mercado e do seu planejamento. Fabricantes de aparelhos de entrada sofreram muito mais — o que gerou, inclusive, um crescimento abaixo do esperado no mercado geral de smartphones: apenas 1% a mais de vendas na comparação com o quarto trimestre de 2020.

Segundo a Canalys, a indústria poderá levar anos até que consiga normalizar o ritmo de produção de chips, e a escassez deverá perdurar pelo menos até o segundo semestre deste ano. Vejamos, portanto, como a Apple navegará neste mar revolto.

