Kevin Walsh deixa a Scott Free por contrato com o Apple TV+

Já sabemos que o Apple TV+ tem um acordo de preferência com a Scott Free, produtora fundada pelo lendário cineasta Ridley Scott — e que o contrato já garantiu ao menos um fruto para a plataforma da Maçã, o vindouro filme “Napoleon”, dirigido por Scott e com Joaquin Phoenix (“Coringa”) no papel de Napoleão Bonaparte. A relação, entretanto, parece ter gerado outro tipo de movimentação.

De acordo com o Deadline, Kevin Walsh, então presidente da Scott Free nos últimos cinco anos, deixou a produtora para assinar um contrato com o Apple TV+. Pelos termos do acordo, Walsh passará os próximos anos desenvolvendo projetos de cinema e TV para a Maçã por meio de uma nova produtora, a The Walsh Company.

A carreira de Walsh na Scott Free foi extremamente bem-sucedida, e o produtor chegou a conquistar uma indicação ao Oscar de Melhor Filme por “Manchester à Beira-Mar”. Ele também produziu sucessos de crítica e público como “Todo o Dinheiro do Mundo”, “Pássaro do Oriente”, “O Último Duelo” e, mais recentemente, “Casa Gucci”. Seus laços com Ridley Scott, porém, não serão totalmente rompidos com a mudança, já que ele ainda será um dos produtores de “Napoleon”.

Ao Deadline, Walsh falou sobre os novos rumos da carreira:

Trabalhar com Ridley Scott tem sido o ápice da minha carreira. Os últimos cinco anos foram um turbilhão, e poder aprender as lições de um verdadeiro gênio não tem preço. Eu estou animado em poder continuar fazer o que eu amo com a Apple, uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Com a visão de Zack [Van Amburg] e Jamie [Erlicht, chefões do Apple TV+], eles construíram o estúdio e o transformaram no destino mais desejado dos cineastas. Eu sei que esse é o lar certo para o que eu quero fazer. Produzir “Napoleon” para a Apple, com Ridley na direção e Joaquin no papel principal, é um sonho realizado.

Sorte para ele, portanto!

