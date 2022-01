Pareto Security: novo app ajuda a identificar brechas no macOS

Usuários mais avançados (ou mais antigos) de Macs certamente conhecem as várias ferramentas de segurança presentes no macOS. No entanto, se você está chegando agora a esse universo, pode ser difícil ter certeza se tais proteções estão ou não ativadas.

Foi pensando exatamente nisso que a desenvolvedora Niteo criou o Pareto Security, um aplicativo que verifica quais opções de segurança do macOS estão ativas ou não, além de sugerir possíveis mudanças nos ajustes do sistema para torná-lo ainda mais seguro.

O app em si é bem simples e permite que o usuário realize checagens para identificar possíveis brechas em sua máquina. Após terminar a análise, o Pareto Security organiza suas sugestões em quatro categorias: Segurança de Acesso, Firewall & Compartilhamento, Atualizações do Sistema e Integridade do Sistema.

O app roda sempre em segundo plano e também notifica o usuário caso haja alguma atualização disponível para os softwares instalados no Mac, o que pode ajudar a evitar várias brechas em apps de terceiros.

Para quem planeja utilizar o Pareto Security em múltiplos Macs (como em um ambiente corporativo, por exemplo), é possível receber relatórios unificados de todas as máquinas, facilitando a análise e a tomada de ações.

A licença do Pareto Security está disponível a partir de uma compra única de US$17 no próprio site do serviço.

via 9to5Mac