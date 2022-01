Pixelmator Photo é atualizado com edição estendida de fotos e correções

O Pixelmator Photo, um dos apps mais queridinhos para edição de fotos em iPads, chegou também ao iPhone há pouco mais de um mês — e já ganhou uma nova atualização com uma série de melhorias.

Entre elas, o app agora fornece uma maneira mais fácil de acessar mais fotos da biblioteca caso o usuário tenha fornecido, inicialmente, acesso apenas a imagens selecionadas. Além disso, é possível editar fotos no formato JPEG ao capturar em RAW+JPEG diretamente do navegador do app.

Especificamente no iPad, usuários agora também podem tocar e segurar o histograma para alterar o seu modo de exibição. O app ainda foi contemplado com algumas correções de bugs, por exemplo:

Depois de sair da Split View, a aparência dos álbuns ficava incorreta e eles também não respondiam;

No iPhone, a cor do título “Álbuns” não era atualizada depois de alterar a cor de destaque do aplicativo;

A ferramenta Recortar ficava lenta se o aplicativo fosse aberto do segundo plano;

Tentar descartar uma imagem com um popover aberto fazia com que o Pixelmator Photo fosse encerrado inesperadamente;

Outras correções para evitar que o Pixelmator Photo seja encerrado inesperadamente em vários casos.

Novidades e melhorias muito bem-vindas, certamente! 😉