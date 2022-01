Update do Office torna Excel compatível com o Apple Silicon

Uma nova atualização do Office para Mac tornou o Excel (finalmente) compatível com Apple Silicon — o que significa que o software agora roda nativamente em máquinas com chips M1, M1 Pro ou M1 Max.

Com o suporte nativo ao Apple Silicon, o software não requer mais o uso da ferramenta Rosetta 2, portanto são esperadas melhorias na performance e no desempenho — bem como no consumo de bateria, entre outros.

A atualização do Office também traz outras novidades, como proteção de captura e compartilhamento de tela para documentos confidenciais — bem como a capacidade de importar dados de livros e arquivos locais do Excel usando o Power Query. A atualização de proteção de informações confidenciais também está chegando ao Word e ao PowerPoint.

Além disso, o Outlook agora oferece suporte a respostas de arquivo, e o Word também tem um novo recurso para atualizar automaticamente um documento com as alterações mais recentes se você se desconectar durante uma edição em grupo.

Vale notar que a Microsoft foi muito rápida com o suporte ao chip da Apple, tendo lançado uma versão beta do Office no mesmo mês de lançamento do chip M1, ainda em novembro de 2020.

via MacRumors