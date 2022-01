WhatsApp testa contato com seu suporte dentro do app

O WhatsApp voltou a testar o recurso que dá aos usuários a possibilidade de se conectarem com o suporte do app por um chat dentro do aplicativo. Segundo o WABetaInfo, a opção já aparece disponível para usuários das versões beta do mensageiro para iOS e Android.

O recurso havia sido liberado pela primeira vez em março do ano passado — também na versão de testes —, mas foi removido logo em seguida sem explicação aparente. Na ocasião, apenas a versão para Android do mensageiro havia sido contemplada.

Para abrir um chat de suporte, o usuário deve ir em Configurações » Ajuda » Fale Conosco. Feito isso, basta especificar o problema em questão na caixa de texto exibida na parte superior de tela e esperar até que um representante do aplicativo responda à solicitação. Além disso, também é possível escolher se você deseja enviar ou não informações do dispositivo com a reclamação para agilizar o atendimento.

Conversas de suporte do WhatsApp serão sempre marcadas com um selo verde logo ao lado do contato, indicando se tratar de um contato legítimo da empresa. Desta forma, é possível distinguir um possível golpe de uma mensagem oficial do mensageiro.

Durante as conversas, é possível que sejam solicitadas informações básicas como número de telefone, versão do app/sistema instalados e detalhes da rede conectada (3G, 4G, 5G e Wi-Fi) como uma forma de entender melhor o problema apresentado.

A novidade está sendo liberada de forma gradual para os testadores da versão beta do WhatsApp. Ainda não há informações de quando isso será liberado para todos.