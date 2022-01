Almodóvar chega ao Apple TV+ com adaptação de “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”

Pensaram que, com nomes como Martin Scorsese, Ridley Scott e Todd Haynes, o Apple TV+ já tinha formado um rol suficientemente estrelado de cineastas lendários? Pois pensem de novo: Pedro Almodóvar acabou de entrar para o time da Maçã.

Como informou o Hollywood Reporter, o cineasta espanhol, um dos autores mais respeitados do cinema contemporâneo, assinou contrato para ser o produtor executivo de uma série baseada em “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”, seu filme de 1988 que rendeu a primeira indicação do diretor/roteirista ao Oscar.

Gina Rodriguez (“Jane the Virgin”) deverá estrelar a produção como Pepa, personagem interpretada por Carmen Maura na obra original. O filme, caso você nunca tenha assistido (recomendo!), gira em torno de uma atriz e dubladora de televisão em crise após ser abandonada por seu namorado; ao longo de uma noite, uma série de eventos cada vez mais surreais e divertidos faz com que Pepa mude suas perspectivas de mundo e de relacionamentos… de formas um tanto quanto inesperadas.

Almodóvar será produtor executivo da série por meio da sua companhia de produção, a El Deseo. Além do cineasta, Eugenio Derbez (“Acapulco”) também será um dos produtores executivos da série, que será falada em inglês e espanhol. Noelle Valdivia (“Masters of Sex”) será roteirista e showrunner da série.

Acompanhemos, portanto — bela tacada da Apple, aqui.

