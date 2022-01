Apple corrigirá bug do Safari que expõe IDs de sites

No começo desta semana, comentamos uma falha envolvendo a implementação da API IndexedDB no Safari 15. Recapitulando: o bug expõe IDs de sites durante uma sessão, permitindo que qualquer site rastreie a atividade de usuários no iPhone, no iPad e no Mac.

Publicidade

De acordo com um commit do WebKit no GitHub, a Apple já está trabalhando em uma correção para o bug — no entanto, a correção não estará disponível para os usuários até que a Apple disponibilize uma nova atualização para o Safari no macOS Monterey e no iOS/iPadOS 15.

Vale notar que a Apple está atualmente testando o iOS/iPadOS 15.3 e o macOS Monterey 12.2, então talvez essas versões sejam as que trarão a correção para o bug do Safari.

Até lá, devido à forma como o problema se manifesta, não há muito o que usuários podem fazer sobre o problema — também é importante ressaltar que o bug não afeta o Safari 14 no macOS ou qualquer navegador no iOS/iPadOS 14.

via MacRumors