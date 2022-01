Apple TV+: Chase Sui Wonders junta-se a “Cidade em Chamas”

Mais um dia, mais uma novidade para o Apple TV+ — hoje, especificamente, para a vindoura série “City on Fire” (ou “Cidade em Chamas”, em português).

De acordo com a Variety, a Maçã escalou a atriz Chase Sui Wonders para um dos principais papeis da produção. Wonders esteve recentemente na série “Genera+ion”, do HBO Max, e já tem uma relação com o Apple TV+: ela esteve no elenco de “On The Rocks”, de Sofia Coppola.

“City on Fire”, como já sabemos, será baseada no romance homônimo de Garth Risk Hallberg e ambientada na Nova York de 2003, durante uma série de misteriosos incêndios que afetam diferentes pontos da cidade. Wyatt Oleff (“It – A Coisa”) viverá o protagonista Charlie, que tenta lidar com a morte do pai ocorrida dois anos antes, nos ataques terroristas contra as Torres Gêmeas.

Wonders será Samantha, amiga de Charlie que leva um tiro no Central Park durante as comemorações do Dia da Independência. O protagonista, então, começa a descobrir uma conexão entre o crime e os incêndios enquanto circula pelo cenário musical underground novaiorquino e por uma família poderosa do ramo imobiliário.

Jesse Peretz (“Juliet, Nua e Crua”) será o diretor dos dois primeiros episódios da série, enquanto a dupla Josh Schwartz e Stephanie Savage (“Gossip Girl”, “The O.C.”) roteirizará a produção e dividirá o cargo de showrunner. Ainda não há informações adicionais sobre a série, mas nós, como de costume, ficaremos de olho.

