Apple TV+ tem 7 indicações a prêmio de efeitos visuais

A temporada de premiações continua a todo vapor, e o Apple TV+ continua faturando indicações a basicamente todos os principais troféus de Hollywood com alguns dos seus filmes e séries.

Recentemente, a Visual Effects Society — organização de profissionais da área dos efeitos visuais com mais de 4.000 membros — revelou seus indicados para a 20ª edição dos VES Awards, e a Maçã, claro, marcou presença na lista. Sete vezes, para ser mais exato.

A série “Fundação” foi destaque entre os votantes, com três indicações. Uma delas é na categoria de Melhores Efeitos Visuais num Episódio Fotorrealista, pelo primeiro capítulo da produção, “A Paz do Imperador”.

O visual da cidade de Trantor também recebeu uma indicação, na categoria de Melhor Ambiente Criado para um Episódio, Comercial ou Projeto em Tempo Real. Por fim, a queda do Império Galáctico rendeu uma indicação na categoria de Melhor Simulação de Efeitos em um Episódio, Comercial ou Projeto em Tempo Real.

Outras duas séries do Apple TV+ também foram lembradas pela Visual Effects Society: o episódio “Durma, Bebê”, da segunda temporada de “See”, foi indicado na categoria de Melhores Efeitos Visuais de Apoio em um Episódio Fotorrealista. Já o garoto espichado de “Lisey’s Story” foi indicado na categoria de Melhor Personagem Animado em um Episódio ou Projeto em Tempo Real.

No universo do cinema, a Maçã também recebeu indicações. O robô Jeff, de “Finch”, foi indicado à categoria de Melhor Personagem Animado em um Filme Fotorrealista. Já “A Tragédia de Macbeth” recebeu uma nomeação na categoria de Melhores Efeitos Visuais de Apoio em um Filme Fotorrealista.

A data e o formato da cerimônia de premiação dos próximos VES Awards ainda não foram decididos por conta da atual situação da pandemia de COVID-19 nos EUA, mas a associação deverá divulgar mais informações sobre isso em breve. A lista completa de indicados ao prêmio pode ser vista aqui.

via AppleInsider