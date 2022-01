Como alterar a resposta automática do foco “Carro” [iPhone]

Uma das principais novidades do iOS/iPadOS 15 e do macOS Monterey 12 foi a chegada do modo Foco, considerado uma evolução do já conhecido “Não Perturbe”.

Publicidade

Com ele, é possível criar um foco baseado nas suas atividades (como leitura, exercícios ou dirigir) e personalizar quais aplicativos ou pessoas podem entrar em contato com você.

No Foco “Carro”, por exemplo, a Apple permite que você possa enviar uma mensagem de forma automática para as pessoas que tentarem lhe contactar saibam que você está no trânsito naquele momento e que não pode responder.

Por padrão, a resposta automática é essa:

Publicidade

Estou dirigindo com o Não Perturbe ao Dirigir ativado. Lerei sua mensagem quando chegar ao meu destino.

Porém, você pode facilmente mudá-la; veja só como!

Pelo iPhone, abra os Ajustes e toque em “Foco”. Em seguida, selecione Carro » Resposta Automática. Por lá, além de escolher os tipos de contatos que receberão essa resposta (ninguém, recentes, favoritos ou todos os contatos), também é possível alterar a frase em si.

Toque no campo onde a mensagem está localizada e comece a editar. Se preferir, também é possível apagá-la e criar uma nova do zero. Feito isso, não é preciso tocar em mais nenhum botão, já que ela é salva automaticamente.

Publicidade

Você usa algum foco por aí? 🚘

via OS X Daily