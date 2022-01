Como escolher a câmera frontal como padrão do Instagram Stories [iPhone]

O Instagram pode ser considerado uma das redes sociais mais usadas no mundo. Um dos recursos que ajudou a aumentar a sua popularidade foram os Stories, fotos e vídeos que ficam disponíveis para serem vistas por até 24 horas após a sua publicação.

Para facilitar mais a vida de quem usa esse recurso, a empresa permite que você ative uma função para fazer com que a câmera frontal do seu smartphone seja a padrão do recurso — ideal para quem adora tirar selfies ou gravar reações. 😛

Confira, a seguir, como fazer esse ajuste por aí!

Pelo iPhone, abra o Instagram e deslize o dedo para a esquerda para abrir a tela dos Stories. Em seguida, toque na engrenagem (no canto superior direito) e, na seção “Controles”, marque a opção “Usar câmera frontal como padrão”.

Por fim, toque em “Concluir” (no canto superior direito) para salvar o ajuste.

Com isso, sempre que for abrir a tela dos Stories, a câmera frontal será aberta. Caso queira alternar para a traseira, toque duas vezes na tela com um dedo ou use o botão de virar a câmera (no canto inferior direito).

Bem fácil, não?! 😁