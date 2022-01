Designer se salva com a ajuda dos AirPods após queda grave

Histórias de Apple Watches ajudando a salvar a vida dos seus usuários são relativamente comuns (e sempre muito bem-vindas, claro). Mas AirPods? Aí já estamos falando de algo um tanto mais raro — e foi exatamente o que aconteceu com a designer Susan Putman, como contou a People.

Em outubro passado, Putman, que possui 60 anos e é residente de Bernardsville, no estado americano de Nova Jersey, estava em seu estúdio ouvindo música com os AirPods e trabalhando em arranjos de flores quando foi acometida por um grave acidente doméstico: ela tropeçou em uma caixa, projetou-se para a frente para não danificar uma das suas criações, caiu e bateu a cabeça em uma barra de metal.

A designer não se lembra se perdeu a consciência por instantes, mas em um determinado momento ela notou que estava sangrando muito — e sem ninguém por perto para pedir ajuda. Foi então que ela lembrou-se da ajuda que poderia obter pelos seus ouvidos: Putnam acionou a Siri nos seus AirPods e pediu que assistente discasse para os serviços de emergência.

Uma vez conectada, ela permaneceu na linha com o atendente enquanto dois policiais eram deslocados até seu estúdio. Ao chegarem, os agentes começaram a estancar o sangramento de Putman e chamaram imediatamente uma ambulância. Segundo a designer:

Honestamente, se mais 15 minutos tivessem se passado, eu não tenho certeza se estaria aqui. Não há dúvidas — se eu estivesse sem meus AirPods, eu teria morrido.

Putman foi levada ao hospital, onde os médicos deram sete pontos no seu ferimento e a diagnosticaram com uma concussão. Tirando uma incapacidade temporária de olhar para telas (a emissão de luz direta causou náuseas na designer por cerca de um mês e meio), tudo ficou bem — e, assim que voltou a poder usar seus aparelhos eletrônicos, a designer enviou um email para o CEO da Apple, Tim Cook, relatando sua experiência. O executivo respondeu, segundo ela, dez minutos depois com felicitações.

Apesar dos pesares, que bom que tudo terminou bem!

