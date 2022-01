Google migrará usuários da G Suite para o Workspace em maio

Em 2020, a G Suite foi rebatizada de Google Workspace, fazendo com que os produtos e serviços da gigante de Moutain View ganhassem uma nova identidade/recursos.

Alguns planos da antiga plataforma (incluindo gratuitos), no entanto, continuaram sendo disponibilizados de forma legada — porém, agora o Google vai migrar os usuários remanescentes para o Workspace, cujos planos são pagos.

Dessa forma, os planos para empresas sem fins lucrativos e instituições educacionais — que até agora eram disponibilizados gratuitamente —, não funcionarão mais a partir de 1º de julho.

O Google esclarece que o upgrade é necessário para que usuários mantenham seus serviços e também destacou que a migração não causará nenhuma interrupção no acesso aos seus serviços.

Se você tiver a edição gratuita legada do G Suite, vai precisar fazer upgrade para uma assinatura paga do Google Workspace se quiser manter seus serviços. A edição gratuita legada do G Suite não estará mais disponível a partir de 1º de julho de 2022.