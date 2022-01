Illinois é mais um estado com projeto de lei “anti-App Store”

Parece que a App Store não passa um dia em paz, não é?

Digo isso porque um novo projeto de lei, apresentado por senadores do estado de Illinois (Estados Unidos), propõe novamente que Apple e Google permitam que desenvolvedores utilizem métodos de pagamento alternativos em suas lojas.

Conforme relatado pelo WGEM, o projeto de lei “Freedom to Subscribe Direct Act” permitiria, em suma, que desenvolvedores distribuíssem aplicativos ou vendessem itens em aplicativos sem usar o sistema nativo de compras da App Store ou do Google Pay.

Vale notar, ainda, que a proposta está sendo apoiada pela Basecamp — empresa responsável pelo cliente de email HEY e que se envolveu em uma grande polêmica contra a App Store há alguns anos por não querer pagar a famosa taxa de 30% cobrada pela Maçã.

“A Basecamp pode estar entre as poucas empresas dispostas a se manifestar, mas estamos longe de ser as únicas a lidar com esses regimes opressivos”, disse o co-fundador da Basecamp, David Heinemeier-Hansson.

Projetos de lei similares já foram propostos em diversos estados americanos, incluindo no Arizona, onde o projeto não foi em frente. De qualquer modo, esse tema está cada vez mais em voga e, como bem sabemos, legislações similares já foram aprovadas na Holanda e na Coreia do Sul. O próprio Congresso dos EUA está próximo de aprovar dois projetos de lei nacionais relacionados ao tema, como vimos recentemente.

Veremos, portanto, até onde vai essa nova proposta.

