“iPhone 14 Pro”: conceito traz novos recortes e design do iOS 16

Desde que os rumores a respeito do duplo recorte frontal nos “iPhones 14 Pro” emergiram, alguns conceitos dos próximos modelos topos-de-linha da Apple vêm sendo divulgados.

Entre eles, o canal the Hacker 34 divulgou um dos conceitos mais interessantes de como poderá ser o aparelho — o qual apresenta, ainda, como deverá ser o iOS 16 e suas principais novidades.

Esteticamente, a outra grande mudança do aparelho imaginado em relação aos modelos atuais está no módulo de câmeras, o qual seria eliminado — com as câmeras estando acopladas diretamente na traseira do aparelho, à la iPhone 4/4s/5/5s.

Ainda de acordo com as especulações do conceito, o novo aparelho viria com o chip “A16 Bionic” e com um novo recurso muito pedido por donos de iPhones, batizado de “Power Drop”. Trataria-se do tão famoso carregamento reverso, o qual permitiria que um iPhone fosse recarregado ao ter sua traseira posicionada na de outro.

Com relação ao iOS 16, as novidades ficariam por conta do suporte à Split View (função do iPadOS que permite exibir mais de um app na tela ao mesmo tempo), Tela Sempre Ativa (Always-On Display) e widgets interativos.

O sistema também ganharia uma nova barra de status, a qual contaria com mais informações que a atual, como a data e a porcentagem da bateria, aproveitando o espaço “extra” com o fim do notch.

