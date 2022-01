Leilão da Receita tem MacBook Pro M1 a partir de R$6,5 mil

E vamos de mais leilões da Receita Federal? Vamos! O órgão publicou em seu site mais uma série de lotes contendo produtos apreendidos, que entrariam de forma irregular no país — desta vez, os lotes concentram-se na região Norte.

No universo da Apple, a “seleção do dia” conta com iPhones, iPads, Macs (incluindo MacBooks), e Apple Watches, além de diversos acessórios. Ao todo, temos 111 lotes, sendo 11 deles com produtos da Maçã — lembrando sempre que, em certos casos, a Receita não especifica modelos ou versões de determinados itens incluídos nos lotes, e alguns dos produtos podem ser usados, vir sem caixa ou até mesmo sem acessórios.

Com isso em mente, vamos aos lotes que contam com aparelhos da Apple:

Lote Produtos da Apple Valor mínimo 6 1 iPhone 12 Pro Max de 256GB

1 iPhone 12 Pro Max de 128GB

1 iPhone 12 de 64GB

1 Apple Watch Series 5

2 Apple Watches não especificados

Outros aparelhos R$15.000 7 1 iMac de 21,5 polegadas

1 MacBook (não especificado) de 512GB

1 MacBook (não especificado) de 256GB

1 MacBook (não especificado) com chip M1 e 256GB

1 Mac mini Core Duo

2 iPads (8ª geração) de 32GB

1 iPad (não especificado) de 4ª geração, 64GB

Algumas unidades de memória RAM R$16.000 8 1 iPhone 12 Pro Max de 128GB

1 iPhone 11 Pro

Vários outros eletrônicos R$9.000 14 1 iPad (não especificado) de 32GB

Outros eletrônicos R$1.000 22 1 iPad (não especificado) de 32GB

Vários acessórios R$1.100 59 1 iPhone 8 Plus de 64GB

Outros smartphones R$1.250 68 1 iPhone 7 Plus de 32GB

Outro smartphone R$750 94 1 MacBook Air M1

Outros eletrônicos R$6.500 95 1 MacBook Pro M1

1 iPhone 12 de 128GB

Outros eletrônicos R$6.500 104 1 iPhone 12 Pro Max

5 iPhones não especificados

Outros eletrônicos R$3.000 109 1 iPhone 11

Outros eletrônicos R$2.500

A quem se interessar, é uma boa ideia passar o olho com calma em todos os lotes. Ainda que a maioria seja composto por uma quantidade absurda de produtos, há muitos smartphones da Xiaomi, da Motorola e da Samsung — além de fones de ouvido, consoles, câmeras e, ainda, peças de veículos, roupas, cosméticos, pneus, perfumes e muito mais.

Como participar

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um e-CAC (código de autenticação emitido pela Receita Federal, o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo). Os lotes estão disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas.

Os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos e/ou futuras trocas. A Receita Federal também não garante que todos os produtos leiloados estejam funcionando perfeitamente.

As propostas devem ser enviadas para análise até 7 de fevereiro às 18h, e as melhores serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 8/2, a partir das 10h da manhã. Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente nos seguintes locais:

Delegacia da Receita Federal em Porto Velho/RO : lotes 1 ao 10;

: lotes 1 ao 10; Inspetoria da Receita Federal em Oiapoque/AP : lote 11;

: lote 11; Delegacia da Receita Federal em Macapá/AP : lotes 12 ao 24;

: lotes 12 ao 24; Alfândega do Porto de Manaus : lotes 25 ao 27;

: lotes 25 ao 27; Delegacia da Receita Federal em Santarém/PA: lotes 29 ao 44;

lotes 29 ao 44; Agência da Receita Federal em Óbidos/PA : lotes 45 ao 48;

: lotes 45 ao 48; Delegacia da Receita Federal em Boa Vista/RR : lote 49;

: lote 49; Inspetoria da Receita Federal em Pacaraima/RR : lotes 50 ao 73;

: lotes 50 ao 73; Alfândega da Receita Federal no Porto de Belém/PA : lotes 74 ao 100;

: lotes 74 ao 100; Delegacia da Receita Federal em Rio Branco/AC : lotes 101 ao 107;

: lotes 101 ao 107; Inspetoria da Receita Federal em Epitaciolândia/AC: lotes 108 ao 111.

Você pode encontrar mais informações nessa página da Receita Federal.

