O que é o ID Apple?

Apple Pay, App Store, Apple Music… se tem uma coisa em comum com esses serviços (além de serem da Apple), é de que os três precisam que você acesse uma conta para usá-los. É o chamado ID Apple.

O ID Apple é a sua conta para usar todos os produtos e serviços oferecidos pela Maçã. É por meio dele que você consegue ativar os seus dispositivos e aproveitá-los ao máximo, realizar compras na App Store e usar o Compartilhamento Familiar com outros usuários de produtos da Apple, por exemplo.

Confira, a seguir, alguns dos principais serviços que necessitam de um ID Apple para funcionarem:

FaceTime

iMessage

iCloud

Buscar

Apple Music

Apple TV+

Apple Fitness+

Apple Arcade

Iniciar sessão com a Apple

Caso esteja configurando um iPhone/iPad ou um Mac pela primeira vez, será pedido em uma etapa para que você insira o seu ID Apple já existente ou, então, criar um do zero a partir dali mesmo.

Com isso, sempre que for configurar outro aparelho, todas as suas informações básicas serão “transferidas” na nuvem, através do iCloud (como seus contatos e calendários), além de permitir que você faça o download dos aplicativos e músicas baixados/comprados anteriormente.

Além de permitir o uso de todos esses serviços, o ID Apple também proporciona que você use outro dispositivo para encontrar um iPhone perdido, por exemplo (inclusive se ele estiver sem bateria!). Isso é possível devido ao Buscar (Find My), que está presente no iPhone/iPad, Mac, Apple Watch e também pode ajudar na busca dos seus AirPods e até em um objeto preso a um AirTag.

Então, ao configurar o seu novo dispositivo da Maçã, não deixe de inserir o ID Apple para aproveitar ao máximo os recursos que ele tem a lhe oferecer! 😉 O gerenciamento completo da sua conta pode ser feito pelo link id.apple.com.