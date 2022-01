Quanto você economiza em compras nos EUA com a Nomad?

Há alguns dias, mostramos aqui no MacMagazine uma lista de produtos não disponíveis oficialmente no Brasil e que você pode trazer facilmente do exterior com os serviços da Zip4Me.

Publicidade

Antes disso, obviamente, você precisa comprar o produto, não é mesmo? E não tem maneira mais fácil e econômica de comprar em dólar diretamente do Brasil do que usar o cartão da Nomad, uma conta digital americana que você pode abrir agora mesmo, gratuitamente.

Neste post, nós vamos mostrar como comprar alguns dos produtos citados na outra publicação sai bem mais barato com o cartão Nomad em comparação com um dos cartões internacionais mais utilizados pelos brasileiros, o do Nubank.

Antes de fazer o comparativo, vale destacar alguns detalhes entre os dois que fazem diferença no valor final na hora de comprar internacionalmente.

Publicidade

O primeiro deles é a cotação do dólar que é utilizada por cada instituição. Enquanto a conta digital Nomad se baseia no dólar comercial (no momento da redação desta matéria, cotado a R$5,51), o Nubank utiliza o dólar PTAX (hoje cotado a R$5,52).

A outra taxa é de IOF, que é onde “mora” a maior diferença entre as duas instituições financeiras. Enquanto o Nubank cobra (assim como qualquer cartão tradicional no Brasil) 6,38% do valor de cada compra realizada no cartão de crédito, a porcentagem cobrada pela Nomad é de apenas 1,1%.

Também tem a taxa de spread, a qual nada mais é que a diferença entre a taxa interbancária e a taxa cobrada pelas instituições. No caso da Nomad, ela é de apenas 2%, enquanto o Nubank cobra uma taxa de 4% para compras feitas no seu cartão internacional.

Publicidade

Na Nomad, essa taxa pode ser ainda menor, com o spread regressivo. Com ele, quanto mais remessas você enviar, menor será a taxa cobrada pelo banco, podendo chegar a apenas 1% a depender da quantidade de dinheiro que você transferir para realizar a compra.

Para este post comparativo, no entanto, optamos por comparar o valor dos produtos usando a taxa padrão (de 2%) da Nomad, mostrando que você pode economizar muito até mesmo em condições “normais”.

Então, vamos lá para o comparativo? Ele será dividido por categorias de produtos, para uma melhor organização!

Produtos da Apple

Começando pelos produtos da Maçã, especificamente os que não estão à venda por aqui.

Publicidade

Ao comprar um HomePod mini no site da Apple (atualmente custando US$99), você precisa desembolsar R$604,74 usando o cartão de crédito Nubank. Na Nomad, o valor cai para R$562,52 (economia de R$42,22).

Outro produto que você pode encontrar na Apple Store Online americana é o Apple Watch Hermès, que atualmente está saindo por US$1.229 em sua versão mais barata. Pelo Nubank, a compra internacional sairia por R$7.507,35. Na Nomad, o valor ficaria de R$6.983,21, uma economia de R$524,14.

Stands e suportes

Prosseguindo com outra categoria de produtos, os stands e suportes, o stand magnético Magnetic iPad Stand – Urban está à venda por US$80 na loja oficial. Comprando pelo Nubank, o valor total do produto em reais seria de R$488,68. Na Nomad, por sua vez, você teria uma economia de R$34,12, com a compra saindo por R$454,56.

Outro produto que mostramos foi o HyperDrive 7-in-1 USB-C Hub Stand, da Hyper. Custando US$100 tanto no site da fabricante quanto na Amazon, o produto sairia por R$610,85 sendo comprado pelo Nubank. Na Nomad, esse valor cairia para R$568,20 (uma economia de R$42,65).

Acessórios para a casa inteligente

Mudando de categoria, falemos sobre a luminária de piso modular da Meross, a Smart LED Floor Lamp, que está à venda na Amazon dos Estados Unidos por US$80. Através do Nubank, o produto ficaria por R$488,68, enquanto na Nomad a compra sairia por R$454,56 (economia de R$34,12).

Também citamos o RoboVac X8 Hybrid, que inclusive ganhou review aqui no MM. Saindo por US$650 nos EUA, o aspirador de pó custaria R$3.970,53 em uma compra através do Nubank. Na Nomad, ele sairia por US$3.693,31, havendo, assim, uma economia de R$277,22.

Docks e estações de carregamento

E o que falar sobre estações de carregamento, como a a Dock5 Multi-Device Charging Station, da Satechi?! Ela está sendo vendida por US$60, de modo que através de uma compra no cartão de crédito Nubank você pagaria R$366,51, R$25,59 a mais que na Nomad, onde o produto sairia por R$340,92.

Também mencionamos o recém-lançado Triple 4K Display Dock, que está disponível em dois modelos (por US$250 e US$300). O modelo mais barato sairia por R$1.527,13 no Nubank e R$1.420,51 na Nomad (economia de R$106,62). O mais caro, custaria R$1.832,55 no Nubank e R$1.704,61 na Nomad (economia de R$127,94).

Cases/capas

Por fim, falemos de um produto mais barato, a W7 Airtag Case, que junta a nostalgia do iPod shuffle com a modernidade do AirTag e pode ser adquirida por US$13 no site da empresa.

Comprando a case através do Nubank, você pagaria R$79,41, enquanto o valor usando a conta americana da Nomad seria de R$73,87, o que representa uma economia de R$5,54.

Economize comprando com a conta digital Nomad!

Não importa o valor do produto… comprando com a conta digital Nomad, você vai economizar mais dinheiro do que usando qualquer cartão de crédito brasileiro. Para fazer parte desse mundo de economia, é muito fácil!

Ganhe US$15 ao abrir a sua conta!

Não tem uma conta ainda? Abra a sua usando o seu RG ou a sua CNH e, no campo código de convidado, digite MACMAGAZINE15 ou REMESSA15 — entenda, a seguir, as diferenças entre eles.

Fazendo compras ou investimentos

Baixando o app e usando o cupom MACMAGAZINE15 , Ao fazer a sua primeira remessa para a sua conta, você ganha spread zero! E, ao fazer uma compra acima de US$20 com o cartão da Nomad ou o seu primeiro investimento — até 15 dias após a abertura da conta —, você já ganhará US$15 de cashback.

Fazendo uma remessa

Ao baixar o app e usar o cupom REMESSA15 , você ganhará US$15 de cashback após fazer a sua primeira remessa em até 15 dias da abertura da conta.

Ou seja, duas opções para você ganhar US$15 de cashback — e você escolhe qual é a melhor de acordo com o seu gosto/propósito. 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.