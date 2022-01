Snapchat quer reduzir contato entre adultos e menores de idade no app

A febre do Snapchat pode ter arrefecido no Brasil, mas o aplicativo do fantasminha ainda é uma ferramenta de comunicação muito utilizada em várias partes do mundo — especialmente entre jovens, incluindo menores de idade. Foi pensando nessa faixa significativa do seu público que a plataforma anunciou recentemente novos recursos de segurança e de controle parental.

Mais precisamente, para contas de usuários entre 13 e 17 anos, a ferramenta de Quick Add — que sugere seu perfil para outros usuários na rede que podem lhe adicionar rapidamente — foi limitada. A partir de agora, os perfis dos menores de idade aparecem como sugestão apenas para contas que tenham “um determinado número” de amigos em comum.

A novidade foi anunciada após pressões públicas para que o Snapchat reduzisse as possibilidades de conexão entre adultos e menores de idade na rede. Segundo a Snap, empresa-mãe da rede, os novos recursos têm como objetivo impedir que traficantes e outros tipos de malfeitores encontrem “novas maneiras de abusar da plataforma”.

O principal temor tem a ver com a epidemia de fentanil — o opioide mais forte disponível para uso em seres humanos — atualmente enfrentada nos Estados Unidos, e o fato de que traficantes têm utilizado a plataforma para vender a substância aos jovens. Apenas no último ano, mais de 100 mil pessoas morreram de overdose nos EUA — e a alta é parcialmente atribuída ao salto no consumo irregular do fentanil.

Além das mudanças no Quick Add, a Snap também anunciou uma parceria com duas organizações sem fins lucrativos de combate às drogas, além de melhorias nas suas tecnologias de inteligência artificial dedicadas à detecção e ao bloqueio da ação de traficantes e outros tipos de criminosos. A rede também publica, na seção Discover, uma série focada nos perigos do fentanil para conscientizar o seu público.

Ao longo dos próximos meses, a empresa anunciará mais detalhes sobre novos recursos de controle parental, para que pais e responsáveis tenham mais opções de vigilância e segurança em relação aos seus filhos — respeitando, ainda assim, a privacidade de cada um.

Esperamos que as iniciativas deem certo, portanto.

