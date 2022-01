Vídeo: como montar uma pilha de widgets do Tempo no iPhone

Recentemente, o apoiador/patrão Luciano Flehr nos enviou uma dúvida em nosso grupo fechado no Facebook sobre como ter várias cidades “empilhadas” num mesmo widget do Tempo (Weather) no iPhone.

Bem, a Apple até poderia oferecer isso como uma opção de configuração do widget em si, mas não é o que ocorre. Para fazer isso, você precisa primeiro criar múltiplos widgets com as várias cidades que quiser acompanhar e, depois, combiná-los num Conjunto Inteligente.

Veja só como é fácil:

O foco do vídeo foi dar a dica com base no app Tempo, mas mostramos também ela funcionando com o Relógio e você pode levar esse mesmo conceito para outros apps que você tiver por aí.

Que tal?