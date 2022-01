“WeCrashed”: Apple TV+ lança teaser de série sobre a WeWork

Segura que o hype tá aumentando: o Apple TV+ divulgou hoje o primeiro teaser de “WeCrashed”, sua futura minissérie sobre a ascensão e queda da startup WeWork — e que tem como dupla de protagonistas dois vencedores do Oscar: Jared Leto (“Esquadrão Suicida”) e Anne Hathaway (“Os Miseráveis”).

Publicidade

A produção também ganhou uma data de estreia: 18 de março, uma sexta-feira — neste dia, os três primeiros episódios da minissérie serão liberados, com novos capítulos lançados semanalmente até o fim de abril. Serão, no total, oito episódios.

Inspirada em eventos reais, a série seguirá a trajetória do casal Adam (Leto) e Rebekah Neumann (Hathaway), a dupla responsável pela fundação da WeWork. Em menos de uma década, a startup passou de um simples espaço de coworking em Nova York a uma das marcas de ascensão mais rápida do mundo, com valor de mercado estimado em US$47 bilhões — até que, mais rápido ainda, tudo desabou.

“WeCrashed” acompanhará os eventos que marcaram o curso da WeWork, bem como a história de amor entre Adam e Rebekah por trás dos negócios. Além da dupla de protagonistas, a série trará ainda os talentos de America Ferrera (“Superstore”), Kyle Marvin (“A Subida”) e O.T. Fagbenle (“Viúva Negra”).

Publicidade

Glenn Ficarra e John Requa (diretores de “Amor a Toda Prova”) comandarão os episódios, enquanto Lee Eisenberg (de “Little America”) e Drew Crevello serão creditados como criadores e roteiristas. Aguardemos, portanto — promete!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.