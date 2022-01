WhatsApp testa botão para pausar gravações de áudio na web

Já é possível, há um certo tempo, ouvir um áudio que você acabou de gravar antes de enviá-lo ao destinatário no WhatsApp. No entanto, não é possível pausar e retomar a gravação dele pela versão para web/desktop — mas isso deverá mudar em breve.

Hoje, o WhatsApp começou a liberar aos testadores da versão beta para desktop exatamente essa novidade. As informações são do WABetaInfo.

Uma vez atualizado para a última beta do WhatsApp Desktop, haverá um novo botão para pausar a gravação do áudio no mensageiro e, então, retomá-la.

Esse recurso já está em testes há um certo tempo na versão beta do mensageiro para iOS — e, com certeza, tornará a vida de muitos esquecidos por aí mais fácil.

A novidade está sendo liberada aos poucos, então, se você estiver usando a versão beta, basta ter certeza de que seu WhatsApp esteja na última versão caso ela ainda não esteja aparecendo por aí.