AirBuddy 2.5 chega com nova interface e suporte ao app Atalhos

Dentre os milhares de utilitários disponíveis para Mac, o AirBuddy é de longe um dos mais úteis (desculpem o pleonasmo), pois ele não só melhora a experiência de conexão entre Macs e AirPods, mas também de diversos outros aparelhos/acessórios próximos a ele.

Hoje, o desenvolvedor Guilherme Rambo liberou a versão 2.5 do aplicativo, a qual traz uma série de novidades bacanas para o app — a começar pela detecção 5x mais rápida quando um par de AirPods está por perto, bem como atualização de informações deles de forma mais rápida graças ao Proximity Engine 2.

E não para por aí: com o Magic Handoff 2.0, a troca de acessórios entre dispositivos se tornou bem mais rápida — na maioria das vezes, demorando apenas 3 segundos para se completar.

Além disso, a nova versão também traz suporte ao aplicativo Atalhos (novidade do macOS Monterey 12) — permitindo que você crie ações para conectar/desconectar seus fones, alterar ajustes, checar atualizações de firmware disponíveis para os AirPods e muito mais.

Além disso, tanto a interface do app para a barra de menus quanto do popup de conexão com AirPods foram atualizadas com um visual bem mais moderno e translúcido.

Os widgets agora serão atualizados mais frequentemente e estão mais fáceis de configurar. Já as preferências do app receberam uma interface mais simplificada e fácil de usar.

Os alertas de bateria do AirBuddy também receberam melhorias e agora podem ser configurados para serem não deixarem a tela até que você interaja com eles. Já os alertas circulares podem tocar um som quando aparecerem.

Dentre outras adições temos, ainda, a possibilidade de alternar entre Cancelamento de Ruído/Ambiente pelo Mac (mesmo se seus AirPods estiverem conectados ao iPhone), além da possibilidade de usar o AirBuddy com fones de ouvido que não são da marca Apple/Beats — eles aparecerão na barra de menus apenas quando já estiverem emparelhados ao Mac, mas poderão ser facilmente configurados por lá.

Como de costume, a atualização também corrige uma série de bugs e traz muitas outras pequenas melhorias ao app. Você pode conferir todas as novidades da nova versão nas notas de liberação.

A nova versão do app já está disponível para usuários. Caso você ainda faça uso dele, o AirBuddy 2 custa US$10 — contudo, para brasileiros, ele sai por apenas R$25! 😉