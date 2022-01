Apple revela novas vulnerabilidades corrigidas no iOS 15

A Apple atualizou um documento de suporte sobre os recursos de segurança do iOS/iPadOS 15, lançados em setembro passado, com novas informações sobre a correção de vulnerabilidades críticas.

Publicidade

Um desses bugs, descoberto pela primeira vez pelo desenvolvedor Steve Troughton-Smith, possibilitava que um aplicativo malicioso “acessasse algumas informações do ID Apple ou termos de pesquisa recentes em um aplicativo”, segundo a Apple.

A Maçã não deixou claro se a falha foi explorada nos seus dispositivos; de qualquer forma, ela corrigiu isso impondo restrições adicionais de sandbox em aplicativos de terceiros.

Além disso, a Apple também corrigiu uma falha de segurança que poderia permitir que um aplicativo de terceiro ignorasse as preferências de privacidade do usuários, podendo burlar configurações como acesso à câmera, ao microfone, etc.

Publicidade

Há, ainda, correções para problemas que vão desde o acesso a contatos em um dispositivo bloqueado até o manuseio no carregamentos de documentos. Tudo isso está devidamente detalhado nessa página.

Vale notar que a Apple parou de fornecer atualizações de segurança para o iOS 14; portanto, é muito provável que as novas correções destacadas pela Maçã não tenham sido implantadas na penúltima versão do seu sistema móvel. Aos donos de aparelhos compatíveis com o iOS 15, a melhor opção é, de fato, atualizar seus gadgets.

via MacRumors