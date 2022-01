Apple TV+ anuncia série live-action sobre Godzilla e Titans

A Apple anunciou hoje a produção de mais uma série original para o Apple TV+, esta ambientada na famosa franquia Monsterverse, da Legendary Entertainment.

A série, que ainda não possui um título definido, se passará em San Francisco, onde uma batalha entre Godzilla e Titans leva a cidade a uma nova realidade na qual monstros são reais. Assim, ela seguirá a jornada de uma família para descobrir seus segredos enterrados e um legado que os liga à organização secreta conhecida como Monarca — entidade bastante explorada em outros filmes da franquia.

Produzida pela Legendary Television, ela terá os cocriadores da série, Matt Fraction (“Gavião Arqueiro”) e Chris Black (“Star Trek: Enterprise”) na cadeira de produtores executivos. Black, vale notar, também atuará como showrunner.

Ao lado deles, estarão Joby Harold (“Awake”) e Tory Tunnell (“Rei Arthur: A Lenda da Espada”), da Safehouse Pictures, bem como Hiro Matsuoka (“Godzilla II: Rei dos Monstros”) e Takemasa Arita, da Toho — empresa dona do personagem Godzilla e que licenciou os direitos do monstro à Legendary.

Segundo a Apple:

O Monsterverse da Legendary é um universo de história expansivo de experiências de várias camadas centradas na batalha da humanidade para sobreviver num mundo que está cercado por uma nova realidade catastrófica — os monstros de nossos mitos e lendas são reais. Começando em 2014 com “Godzilla” e continuando com “Kong: A Ilha da Caveira”, de 2017, “Godzilla II: Rei dos Monstros”, de 2019, e “Godzilla vs. Kong”. Os filmes do Monsterverse acumularam cerca de US$2 bilhões globalmente em bilheteria e estão sempre se expandindo, com a última iteração sendo uma nova série de anime, “Skull Island”.

Como dito, a série live-action ainda não possui título, muito menos elenco ou uma data de estreia, mas ficaremos de olho para quaisquer desenvolvimentos nessa área. Porém, uma coisa é certa: o sucesso de “Godzilla vs. Kong” nos cinemas com certeza deixou a Apple de olho na franquia. 🤑

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.