Apple TV+ divulga o trailer de “The Sky is Everywhere”

Lá se vão mais de dois anos desde que o Apple TV+ anunciou uma adaptação do livro “The Sky is Everywhere” (“O Céu Está em Todo Lugar”), da autora Jandy Nelson. De lá para cá, tivemos contratações de elenco e imagens oficiais; agora, o primeiro trailer da produção está entre nós.

Dirigido por Josephine Decker (“Shirley”) e roteirizado pela própria Nelson, o filme seguirá a história de Lennie Walker (Grace Kaufman, de “The Last Ship”), uma jovem de luto pela morte da irmã mais velha que se vê dividida entre dois amores: seu ex-cunhado, que compartilha do seu luto de uma forma que ninguém mais entende, e um rapaz recém-chegado na cidade, que reativa em Grace sua paixão pela música.

Aalém de Kaufman, o elenco do filme conta ainda com Cherry Jones (“Em Defesa de Jacob”), como avó da protagonista, e Jason Segel (“Como Eu Conheci Sua Mãe”) como o seu tio excêntrico. Outros nomes incluem Pico Alexander, Jacques Colimou e Ji-young Yoo.

“The Sky is Everywhere” chegará ao Apple TV+ no dia 11 de fevereiro, bem próximo ao Dia de São Valentim (que é equivalente ao Dia dos Namorados no hemisfério norte) — ou seja, uma data propícia para encantar aos corações dos apaixonados por aí. Preparem a pipoca!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.