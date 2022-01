Bateria e resistência: Apple promove iPhone 13 em novos comerciais

A Apple veiculou hoje mais dois comerciais do iPhone 13 nos Estados Unidos — e que deverão chegar também a outros países. Os destaques da vez são dois: bateria e resistência.

No primeiro, intitulado “Doin’ Laps” (algo como “Dando Voltas”), um adolescente anda com a sua bicicleta na rua por horas e mais horas filmando tudo com o seu iPhone.

O que você fará com uma vida útil da bateria maiooooooor? Relaxe, é um iPhone.

Já no segundo — “Run Baby Run” (“Corra Bebê Corra”) uma criança pequena tenta de todas as formas destruir um iPhone — ao menos no comercial, sem sucesso. 😛

iPhone 13 com Ceramic Shield. Mais resistente do que qualquer vidro de smartphone. Relaxe, é um iPhone.

Gostaram?

