Cartão Woop Sicredi ganha suporte (definitivo!) ao Apple Pay

Em fevereiro passado, usuários do Woop Sicredi ficaram animados ao receber notificações do Apple Pay avisando-os sobre o recém-chegado suporte ao cartão na plataforma. A alegria, entretanto, durou pouco: dois dias depois, os cartões começaram a ser removidos do serviço, indicando que tudo não passou de um teste.

Esperava-se que o retorno oficial não demorasse, mas cá estamos nós: quase um ano depois, agora os cartões Woop Sicredi foram oficialmente adicionados ao Apple Pay. Donos do cartão, que é emitido com a bandeira Visa, já começaram a ser avisados sobre a novidade por email pela Sicredi.

⁦@MacMagazine⁩ olha aí o cartão do Woop Sicredi agora sim disponível no Apple Pay pic.twitter.com/2Dnl2Tw6QT — Douglas U (@haqueraqui) January 20, 2022

Alguns usuários afirmam ainda ter problemas para cadastrar seus cartões da cooperativa no Apple Pay, mas isso pode ser normal nas primeiras horas/dias de disponibilidade — com o tempo, as aparas vão sendo corrigidas e tudo volta a funcionar normalmente.

O fato é que o Apple Pay parece ter finalmente ganhado tração no Brasil: após anos sendo suportado apenas por um punhado de bandeiras e instituições financeiras, o serviço de pagamentos da Apple está agora sendo abraçado por vários bancos e fintechs do país.

Podemos lembrar da festa, em agosto passado, quando o Nubank enfim anunciou suporte à plataforma, e de outras adesões importantes, como a do Banco Original, do Digio e de alguns cartões adicionais do Bradesco. Caixa e Sodexo deverão entrar na turma em breve.

Sempre bom, não?