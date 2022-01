Conceito: como seria possível ver o assunto de uma ligação?

Você provavelmente já ouviu alguém reclamar que uma determinada ligação (ou uma chamada em grupo) poderia ter sido resolvida simplesmente com uma mensagem/email — e isso ficou muito mais comum depois da popularidade de mensageiros como WhatsApp, Telegram, Messenger e afins.

Publicidade

E se você soubesse o assunto de uma ligação antes mesmo de atender o telefone? Foi isso que o fundador e CEO da SuperFriendly, Dan Mall, pensou após sua esposa dar a ideia de que gostaria ver o motivo pelo qual uma pessoa está lhe ligando.

Como ele imaginou, antes de a chamada iniciar, deveria existir uma opção para inserir um resumo de algumas palavras sobre o assunto da ligação — da mesma forma que é possível adicionar o assunto a um email.

The dialing screen confirms what you’re calling about. pic.twitter.com/BGBQOybOz2 — Dan Mall (@danmall) January 19, 2022

Do outro lado, a pessoa que está recebendo a ligação poderia visualizar o assunto da chamada no momento em que o seu telefone tocar — e decidir, assim, se quer ou não atendê-la.

Publicidade

On the receiving end, you can preview the subject of the call the person entered as a way to decide whether or not you want to take the call right now. pic.twitter.com/mSuu0LSEvp — Dan Mall (@danmall) January 19, 2022

De acordo com Mall, esse recurso poderia ser gerenciado pelo app Ajustes: se ativado, todos os contatos que ligassem para você teriam obrigatoriamente que inserir um assunto; se desativado, a mensagem não seria obrigatória.

For those that really love this feature, you can require every caller to have to enter a call subject; otherwise, it’ll automatically go to voicemail. pic.twitter.com/S1zoJi67ds — Dan Mall (@danmall) January 19, 2022

Ele também imaginou como o recurso funcionaria no Apple Watch:

That kind of interaction has slightly less friction than a keyboard might, and both outgoing and incoming calls send and receive more context. pic.twitter.com/c46KHIUg58 — Dan Mall (@danmall) January 19, 2022

Vale lembrar que estamos falando de um recurso totalmente fictício; não há nenhum indício de que a Apple esteja desenvolvendo ou mesmo testando algo do tipo — até porque, provavelmente dependeria de um padrão adotado por toda a indústria.

Publicidade

Dito isso, quem aí gostaria de um recurso assim? 😛

via iMore