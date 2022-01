Epic apela e pede anulação de decisão sobre a App Store

Quem achava que a Epic Games desistiria de sua empreitada contra a Apple após a decisão tomada pela justiça no ano passado — que rejeitou as principais reivindicações da desenvolvedora de jogos — estava bastante enganado.

É que a Epic entrou hoje com uma ação em um tribunal de apelações para anular a decisão, alegando que a juíza responsável errou ao concluir que a política da App Store não viola a lei antitruste.

Yvonne Gonzalez Rogers, vale recordar, rejeitou a acusação da desenvolvedora de que a Apple detém um monopólio tanto na distribuição de aplicativos no iOS quanto nas soluções de pagamento da sua loja proprietária.

No documento de apelação, a Epic argumenta que “a Apple mantém ilegalmente seus monopólios nos mercados de distribuição de aplicativos iOS e soluções de pagamento no aplicativo, excluindo expressamente todos os concorrentes” e que a empresa tem “amplo poder econômico para coagir os desenvolvedores” a usar o seu sistema.

A Epic também destaca o que seria possível com uma App Store alternativa e prometeu que cobraria uma taxa menor que a paga atualmente pelos grandes desenvolvedores de apps para a plataforma da Apple.

Na ausência dessas restrições, usuários e desenvolvedores de aplicativos do iPhone poderiam usar lojas de aplicativos alternativas e os usuários poderiam obter aplicativos diretamente dos desenvolvedores. Os desenvolvedores poderiam adquirir mecanismos de pagamento com recursos adicionais e custos mais baixos para seus aplicativos. A Epic quer, mas não pode competir com a Apple para atender a essa demanda, fornecendo uma loja de aplicativos para iPhone e uma solução de pagamento no aplicativo. A Epic cobraria dos desenvolvedores muito menos do que a comissão de 30% da Apple, aumentando a inovação e reduzindo custos.