Filmado com iPhone 13 Pro: vídeo comemora o Ano Novo Chinês

A Apple divulgou hoje mais um vídeo da sua campanha “Filmado com iPhone 13 Pro” (“Shot with iPhone 13 Pro”). O vídeo da vez foi lançado em comemoração ao Ano Novo Chinês e foi produzido pelo diretor Zhang Meng.

Publicidade

Intitulado “O Retorno” (“The Comeback”), o vídeo inicia o Ano do Tigre com a história de um pai, um filho e uma vila esquecida com um “sonho de outro mundo”. Ah, e apesar de ser todo em chinês, o vídeo conta com legendas em inglês.

Com 23 minutos de duração, o filme foi inteiramente filmado com o iPhone 13 Pro e conta com algumas cenas interessantes, as quais demonstram muito bem as habilidades dos flagships da Maçã.

O Ano Novo Chinês, vale notar, se inicia na terça-feira, 1º de fevereiro, e a Apple não quis mesmo passar o feriado em branco, já que tem apenas algumas semanas que ela lançou versões comemorativas dos AirPods Pro para comemorar o Ano do Tigre.

Publicidade

No ano passado, a empresa também produziu vídeos com o iPhone para comemorar a data. Vale conferir!

via MacRumors