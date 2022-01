Lei que permitiria sideloading no iOS avança nos EUA

O Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos aprovou hoje, por 16 votos a 6, o projeto de lei antitruste American Innovation and Choice Online Act, criado para ser uma continuação da longa investigação conduzida pelo Congresso americano contra possíveis práticas monopolistas envolvendo as Big Techs. As informações são do The Wall Street Journal.

Publicidade

O projeto de lei tem como objetivo impedir que grandes companhias como a Apple, o Google, o Facebook e a Amazon abusem do seu poder sobre suas próprias plataformas para favorecer seus produtos e serviços em detrimento dos concorrentes. Com a aprovação, o projeto deve seguir agora para votação em plenário.

Caso a lei seja aprovada em definitivo, ela implicará em mudanças significativas na App Store, incluindo o sideloading — ou seja, a possibilidade de baixar apps em iPhones e iPads por lojas de terceiros ou de forma direta.

Na última terça-feira, Timothy Powderly, diretor de assuntos governamentais da Apple nas Américas, criticou fortemente a medida ao considerá-la irresponsável com dados de usuários, já que, segundo ele, o sideloading os deixaria suscetíveis a malwares, ransomwares e outros tipos de golpes.

Embora o projeto foque especificamente nas principais Big Techs americanas, é possível que novas emendas sejam inclusas para contemplar outras empresas estrangeiras, como o TikTok, por exemplo.

Publicidade

Além do American Innovation and Choice Online Act, é esperado que o comitê também vote o Open App Markets Act ainda hoje.

via MacRumors